Киев, , 23:35 — REGNUM Благодарность лидерам стран НАТО за обещание принять Украину в альянс выразил президент страны Владимир Зеленский. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», — отметил Зеленский.

При этом глава Украины отметил, что планы Североатлантического альянса о сближении с Украиной не содержат конкретные временные рамки.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что НАТО активизирует свою деятельность для того, чтобы помочь Киеву в проведении реформ для продвижения по пути интеграции в альянс.

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