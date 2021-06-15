15 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили курьёз во время выступления американского президента на саммите «Большой семёрки».

Светлана Рыбина, , 00:06 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена, в котором он несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, вызвало шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 июня в социальной сети Facebook.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главное, чтобы на встрече с президентом России Путина с Асадом не перепутал», — шутит Георгий Г.

Многие пользователи напомнили, что президент США путается даже в череде тех государств, против которых вводит санкции и которым портит жизнь. Люди считают, что политики заслуживают хотя бы того, чтобы их название помнили и не путали.

«Говорит глава государства, которое вводит санкции в отношении Сирии, ворует у них нефть и пшеницу», — заметил Brian C.

Некоторые комментаторы не понимают, каким образом такой политик, как Байден, умудрился добраться до поста президента Соединённых Штатов. Люди убеждены, что его посадил туда кто-то очень влиятельный.

«Ну и ужасный же политик. Настоящее посмешище! Так и будут за ним всю дорогу подтирать? Уточните, что же он всё-таки хотел сказать!» — обращается Элина З.

Часть людей считают, что над интеллектуальным уровнем американских политиков смеётся уже весь мир, как и их союзница — Великобритания, в частности. Тем не менее это не мешает Штатам вести себя по-барски со своими холопами.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Это у них повально, за что англичане их и не любят, считая, что в Соединённых Штатах совершенно не знают географию, от самого обычного гражданина до президента страны. А зачем? География — наука кучерская! Кучер знает, кучер довезёт», — пишет Olga P.

Отдельные пользователи заявили о своей радости за Байдена, ведь тот перепутал только названия стран. По меркам этого политика подобные курьёзны не столь серьёзны, потому что бывали случаи и посмешнее.

«То, что Байден вообще помнил, что есть Сирия и Ливия — уже достижение. Он как-то свою жену принял за свою сестру, а на выборах и вовсе забыл, что борется за президентство с Дональдом Трампом», — напомнил Александр Г.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

Нашлись и те, кто указывают на жалость, которую вызывает американский лидер. Человек на таком посту не должен вызывать подобные чувства, убеждены комментаторы.

«Что-то жалко его уже становится. Постоянно всё путает. Как в трёх соснах заблудился, так никак выбраться из них не может. Пусть бросает президентство, не его это», — поделилась своим мнением Анна К.

Напомним, 14 июня американский телеканал Fox News опубликовал материал о том, что президент США Джозеф Байден во время пресс-конференции на саммите «Большой семёрки» несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии.