15 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили причину, по которой президент США отказался от публичной пресс-конференции со своим российским коллегой.

Светлана Рыбина, , 00:07 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 14 июня в социальной сети Facebook.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда прилетит Байден в Швейцарию, я бы попросил Макрона и Меркель держать его за руку, когда он будет спускаться по трапу, а то вдруг будет сильный ветер, он упадёт, и все будут винить опять Петрова и Боширова. Так что всё будет зависит от его шагов и поведения», — пишет Раджаб Д.

Многие пользователи считают, что президент США просто не хочет выглядеть нереспектабельно на фоне объективно более харизматичного политика. Поэтому он готов ругать и стращать Россию за всё подряд, но встретиться с российским лидером под камеры боится.

«Если бы они могли ставить России условия, то не просились бы на встречу. Глава США собирается говорить о международном праве. На них самих уже негде пробу ставить!» — написал Борис З.

Некоторые комментаторы убеждены, что администрация Белого дома в панике. Никто уже не может придумать убедительное объяснение того, почему американский президент опасается публичного диалога с российским коллегой.

«Уже не знает, как отмазаться. То заявления тупые с угрозами делает, в надежде, что Путин откажется от встречи, теперь совместной пресс-конференции испугался. Никогда такого не было, чтобы отдельные пресс-конференции при двухсторонних встречах», — отметила Татьяна Е.

Владимир Путин беседует с Джо Байденом в режиме видеоконференции Kremlin.ru

Часть людей считают, что Байден не может обсудить ничего по существу с Путиным, потому что сам он не является центром принятия решений в США.

«Ему просто нечего сказать от себя лично. Страной этой руководят совсем другие люди. А эта встреча и шум вокруг неё необходимы им для того, чтобы выиграть время», — поделился своим мнением Владимир Ш.

Ряд комментаторов уверяют, что без сторонней помощи американский президент не способен провести публичную конференцию. Ему нужны особые условия и контроль со стороны его команды.

«Байден знает, что попадёт в ужасное положение. Там рядом не спрячешь суфлера, который будет втихаря подсказывать. А так, один, он в поле, конечно, воин с подсказками и поддержкой своей команды», — указал Батор Б.

Джо Байден на саммите G 7 [No 10 Downing Street

Нашлись и те, кто убеждены, что американцы в принципе такие по натуре своей. Они любят громко заявить о себе, но реальные дела предпочитают решать за закрытыми дверями.

«Это менталитет такой. Один на один никто из западников не ходил и не пойдёт, в любых сферах общения. Могут только толпой и коварством давить», — считает Таня Ц.

Напомним, 13 июня президент США Джозеф Байден заявил, что отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение.