Париж, 14 июня 2021, 22:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сотрудничества с Китаем по целому спектру вопросов, не ограничиваясь вопросами безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита НАТО.
Лидер Франции также добавил, что Китай является соперником для стран НАТО в экономическом плане, поэтому он ожидает от Пекина полного выполнения правил международной торговли.
По итогам саммита стран-членов НАТО, политика Китая была названы угрожающей безопасности и стратегической стабильности для североатлантического альянса.