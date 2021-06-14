Париж, , 22:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сотрудничества с Китаем по целому спектру вопросов, не ограничиваясь вопросами безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита НАТО.

«Китай — одна из великих держав, с которой мы работаем над решением мировых проблем. Среди таких тем — климат, вопросы финансирования международного развития, в том числе поддержки экономики африканских стран», — отметил Макрон.

Лидер Франции также добавил, что Китай является соперником для стран НАТО в экономическом плане, поэтому он ожидает от Пекина полного выполнения правил международной торговли.

По итогам саммита стран-членов НАТО, политика Китая была названы угрожающей безопасности и стратегической стабильности для североатлантического альянса.