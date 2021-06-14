Челябинск, 14 июня, 2021, 23:22 — ИА Регнум. На Южном Урале в детском лагере «Юность» прошла военизированная эстафета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото из архива Антона Николаева Эстафета

Мероприятие, которое ветераны СОБР провели совместно с сотрудниками ОМОНа, состоялось 10 июня. В нём были задействованы 72 участника от 13 до 17 лет и ещё порядка 70 участников — 10−12 лет. Участвовало много девочек.

Соревнования включали несколько этапов: болото, змейка, переползание, стрельба, завал, разминирование, граната.

Как рассказал организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев, было одно первое место, одно — второе и два — третьих. Также соревновались в стрельбе из пистолета в зале.

Награждали за лучшую стрельбу из автомата, личное первенство команд, за лучшую стрельбу из пистолета. Участники из группы помладше стреляли из стайкбольных пистолетов.

Следующие соревнования в Челябинской области ветераны СОБР планируют провести осенью.