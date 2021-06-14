Минск, , 22:38 — REGNUM Скандальными подробностями обрастает турне российского «Поезда Победы» по Белоруссии. Выясняется, что разрекламированная акция практически недоступна для большинства простых граждан.

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Прибыв в Минск, российский «Поезд Победы» оказался недоступным даже для представителей организаций российских соотечественников в Белоруссии. Председатель их координационного совета Андрей Геращенко на своей странице в соцсети сообщил: «На поезд не попасть. Билеты только через белорусскую вертикаль власти. Купить нельзя. РЖД — автор проекта? Прекрасно! Но ни одного билета российские соотечественники не смогли получить нигде кроме каких-то единичных личных контактов. Так купили бы — не продают. Один из наших привел дочку на поезд, хотел сделать подарок на ее 16-летие. Так не пустили. Девочка расстроилась».

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"Приехал из Минска в Витебск. Там на вокзале реклама поезда Победы, на который… не попасть. Ребята-организаторы, вы хоть иногда чем-то думайте, если головы нет. А то все пиариться привыкли», — добавил он.

Отвечая на вопросы, Геращенко сообщил, что представителей организаций российских соотечественников в Белоруссии не впустили в поезд, в который невозможно попасть даже за деньги. «Там только «организованные властью» группы. А нас там «не стояло». Мы как Золушка — должны смотреть на поезд снаружи», — пояснил он.

По мнению Геращенко «сам поезд судя по фото и видео — прекрасно исполненная вещь», однако воплощение идеи оставляет желать лучшего. Такого же мнения придерживаются руководители общественных организаций, принявшие участие в обсуждении скандала на странице главы КСОРС и на своих личных страницах.

Тем временем белорусские чиновники продолжают рекламировать поезд, который из Минска через Оршу направился в Витебск. Гостелевидение Белоруссии преподносит «Поезд Победы» как «белорусско-российский проект».

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