Брюссель, , 22:08 — REGNUM Позиция Турции по поставкам российских зенитных систем С-400 остается неизменной. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе.

«Позиция Турции по поставкам С-400 остается неизменной — какой была, такой и остается, — сообщил Эрдоган. — Я довел позицию нашей страны до сведения господина президента (Джо Байдена — прим. ИА REGNUM). Это же касается и программы F-35».

По его словам, он договорился с Байденом, как и «подобает двум союзникам и стратегическим партнерам», на регулярной основе использовать «каналы прямого диалога».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в ходе брифинга, что тему размещённых в Турции российских зенитных систем С-400 намерены обсудить президент США Джозеф Байден и лидер Турции Тайип Эрдоган в рамках саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.

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