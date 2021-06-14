Берлин, 14 июня 2021, 21:56 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия не воспринимает НАТО в качестве партнера. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита стран-членов альянса.
Канцлер также подчеркнула, что выступает, с одной стороны, за сдерживание России, а с другой, за готовность к переговорам.
По итогам саммита также было принято заявление, в котором отвергается предложение Москвы о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.