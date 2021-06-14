Берлин, , 21:56 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия не воспринимает НАТО в качестве партнера. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита стран-членов альянса.

«Россия не воспринимает НАТО как партнера, таково, во всяком случае, единодушное мнение тех, кто сегодня принимал участие в саммите. Россия, к сожалению, рассматривает (НАТО) спустя более 30 лет с окончания холодной войны как противника», — отметила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что выступает, с одной стороны, за сдерживание России, а с другой, за готовность к переговорам.

По итогам саммита также было принято заявление, в котором отвергается предложение Москвы о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.