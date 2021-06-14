Париж, , 21:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня написал в Twitter о том, что участвует в международной политике и встречается с представителями других государств ради французов.

Эммнуэль Макрон «Мое участие в G7, бои, в которых я участвую на международном уровне, это прежде всего ДЛЯ французов».

Напомним, саммит G7 2021 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня. Основными темами стали: борьба с пандемией коронавируса и расширение своих обязательств по иммунизации третьих стран. Саммит стран — членов НАТО проходил 14 июня в Брюсселе. На нём обсуждалось будущее и стратегия альянса в период до 2030 года.

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