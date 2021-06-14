Минск, 14 июня 2021, 20:42 — REGNUM Наиболее безопасным местом для основателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича является следственный изолятор (СИЗО) КГБ Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил он сам во время общения с журналистами.
«Место, в котором я сейчас постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное, — сказал Протасевич. — Потому что я прекрасно понимаю, что многие меня считают предателем».
Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший редактор оппозиционных телеграм-каналов Роман Протасевич заявил, что Светлана Тихановская была проинформирована о подготовке вооружённого переворота в Белоруссии.
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