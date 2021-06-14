Женева, Швейцария, , 20:23 — REGNUM Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила об изучении побочных эффектов от вакцины, произведенной компанией Pfizer. Об этом сообщается в заявлении организации.

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В частности, речь идет об изучении случаев возникновения миокарда (воспаление сердечной мышцы) после применения вакцины от коронавирусной инфекции.

«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции», — подчеркнула Симао.

Данные исследования будут опубликованы после того, как появятся все необходимые научные данные.