Женева, Швейцария, 14 июня 2021, 20:23 — REGNUM Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила об изучении побочных эффектов от вакцины, произведенной компанией Pfizer. Об этом сообщается в заявлении организации.
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В частности, речь идет об изучении случаев возникновения миокарда (воспаление сердечной мышцы) после применения вакцины от коронавирусной инфекции.
Данные исследования будут опубликованы после того, как появятся все необходимые научные данные.