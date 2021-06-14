Киев, , 20:26 — REGNUM Украина готова подать иск на «Газпром» в международный арбитраж из-за блокирования российской компанией транзита газа из Центральной Азии.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, который ранее курировал суды с Россией по транзиту газа в Стокгольмском арбитраже.

Витренко уточнил, что речь идет о десятках миллиардов кубических метров азиатского газа, который «может заполнить всю газотранспортную систему Украины».

По его словам, в настоящий момент «Нафтогаз» готовит официальные запросы в «Газпром» на получение разрешения на такой транзит. Если такого разрешения дано не будет, Украина обратится в органы конкуренции ЕС и арбитраж. Вместе с тем, Витренко признал, что соответствующий судебный процесс может затянуться на годы.

ИА REGNUM напоминает, что до этого Витренко заявлял, что «Нафтогаз» начал подготовку к новому арбитражному спору с российским Газпромом относительно злоупотребления доминирующим положением на газовом рынке. Сразу после своего назначения на пост в конце апреля чиновник назвал среди приоритетов суды с Россией.