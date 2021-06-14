14 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:20 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому он считает, что после его ухода с поста президента Российская Федерация не обрушится в одночасье, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Если на смену придёт кто-нибудь по типу Навального, то будет разруха, но если единомышленник, то наступит процветание и развитие», — поделился своим мнением Дим И.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент России принёс для страны очень много позитивных изменений, и под его руководством государство преодолело множество преград. Поэтому люди не видят никакой альтернативы, которую можно было бы предложить на смену Путину.

«Он много сделал для России. Даже в такой ситуации, когда со всех сторон мешают, как свои, так и чужие. Давайте, предлагайте, кем заменить. Не вижу достойных пока», — отметила Лидия Б.

Владимир Путин Kremlin.ru

Некоторые комментаторы убеждены, что российскому лидеру необходимо выбрать себе преемника, иначе после его ухода в стране может начаться серьёзный раздрай и в кресло президента может усесться совсем не тот человек, который достоин Российской Федерации.

«Надеюсь, перед уходом он подберёт достойного преемника, чтобы тот продолжил начинания, и Россия стала ещё более великим и могущественным государством. Иначе может к власти подобраться какой-нибудь проходимец и в угоду Западу или своим личным интересам всё разрушит», — пишет Ирина Ф.

Часть людей считают, что об уходе Путина со своего поста говорить не то чтобы несвоевременно, а недальновидно, потому что политическая система страны была выстроена таким образом, что может существовать только под руководством данного политика.

«Да не уйдёт Путин никогда. Он стал заложником ситуации. С его уходом всё просто начнёт рассыпаться, ведь всё в нашей стране завязано только на президенте. Если не будет вождя, тогда чиновники загрызут народ, а народ чиновников. Ну и в данной ситуации можно встречать американские вертолёты», — написал Иван Е.

Владимир Путин Kremlin.ru

Ряд пользователей убеждены, что если Путин отпустит государственные вожжи, то его окружение тут же набросится на российский народ, а люди ответят не менее яростным сопротивлением.

«Так он же сам и выстроил такую систему управления, при которой у людей складывается ощущение, что с его уходом наступит полный хаос. Бояре народу точно не товарищи, а вот царь…» — отметил Кэт В.

Нашлись и те, кто убеждены, что российский народ заслужил себе такого правителя. Путин решит покинуть кресло президента только тогда, когда станет ясно, что на смену пришёл не менее достойной кандидат.

«У людей всё как всегда: бояре плохие, а царь — кормилец. Неужели сложно сложить 2 и 2 и понять, что царь всегда такой же, как и его окружение. Это аксиома, её не нужно даже доказывать. Но есть ещё одна аксиома, которая гласит: «Народ заслуживает своих правителей». Какой народ, такая и власть», — написал Олег Е.

Напомним, 14 июня американский телеканал NBC опубликовал материал, согласно которому президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента Российская Федерация не обрушится в одночасье.