14 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:20 — REGNUM Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что для одобрения запуска «Северного потока — 2» со стороны Киева России необходимо освободить территории и обеспечить энергетическую безопасность Украины, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

»Чтобы чем-то с кем-то меняться, это что-то у тебя должно хотя бы быть. Что есть сейчас у Украины? Разбитое корыто?» — задаётся вопросом Армен К.

Многие пользователи оказались в полном замешательстве, ведь Украина выдвигает России требования, но сама никакими рычагами не обладает, и ей нечего предложить нашему государству взамен своих хотелок.

«Вот это поворот! Получается, что если Россия всё-таки запустит «Северный поток — 2», то Крым уже «освобождать» не надо? Вот это смех! Даже Крымом готовы пожертвовать в обмен на газ от «агрессора». Черти продажные!» — указал Колюня И.

Некоторые комментаторы отметили, что украинские власти принесли слишком много горя как народу Украины, так и гражданам России, поэтому ни на какие уступки в Кремле уже не пойдут.

«Россия не торгуется со страной, которая проводит геноцид собственного населения и лишает воды жителей Крыма. Переговоры с такими оскорбляют Россию, поэтому руководству пора прекратить вообще смотреть на убогую Украину», — считает Дарья К.

Украина и Крым NASA

Часть людей отмечают, что можно дать Украине шанс и не отключать её от газа, если те, в свою очередь, обязуются действительно прекратить стрельбу на территории Донбасса, вывести свои войска и перестать убивать мирных жителей.

«Наши условия: если хотите тепло зимой, тогда отводите войска от ДНР и ЛНР, но если прозвучит хоть один выстрел в их сторону, кран у вас вновь будет закрыт, и уже навсегда!» — написал Алексей З.

Ряд пользователей указали на то, что ставить условия Киеву не с руки, потому что за «Северный поток — 2» выступает не только Россия, но и Германия, которая преодолела огромное количество препятствий на пути реализации данного проекта.

«О да! Германия выдерживала давление американцев всё время строительства. И теперь, когда всё готово, станет плясать под дудку халявщиков-умалишенцев? Не смешите!» — отметил Сергей П.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что правительство Украины уже не представляет своего существования без подачек со стороны России. Они слишком привыкли сидеть на чужой шее, убеждены граждане.

«Ну, так вы по-другому жить-то умеете?! Просто ощущение, что украинские власти превратились в двухклеточных организмов — паразитов, которые присосались к России и не могут без неё теперь жить!» — написал Сергей Я.

Напомним, 14 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что для одобрения запуска «Северного потока — 2» со стороны Киева России необходимо освободить территории и обеспечить энергетическую безопасность Украины.