Москва, , 20:11 — REGNUM Призыв Североатлантического альянса исключить США и Чехию из списка недружественных России стран прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? — написала она в Telegram. — Логика-то очевидная: раз (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными«

Представитель МИД РФ отметила, что этот призыв НАТО обнародован тогда, когда с точки зрения Запада поведение России «безответственное и опасное».

«Тут пора бы (странам НАТО — прим. ИА REGNUM) и определиться: либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее страны НАТО призвали РФ перестать обозначать Чехию и США как «недружественные государства».

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