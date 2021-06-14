Артур Савин, 14 июня 2021, 21:17 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Максима Бужанского о том, что в Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина», вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине
На Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»И куда смотрели КГБ, ФСБ? Почему эта тварь подохла в глубокой старости и своей смертью?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи отметили, что, судя по всему, советские спецслужбы упустили из виду нацистских преступников, которых их последователи теперь торжественно и с чувством гордости хоронят.

«К сожалению, не всех нацистских преступников — ублюдков удалось отловить и повесить своевременно. Их последователи оставшихся хоронят сейчас», — заметил Пётр М.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина». 1944
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина». 1944

Некоторые комментаторы считают, что данные похороны можно смело отнести к непоколебимым доказательствам присутствия откровенных нацистов в современной украинской власти.

«Ну что сказать? Действительно, нацики у власти хоронят фашистское недобитое дерьмо. И пусть где-нибудь еще на открытой площадке скажут, что у них нет фашистов», — пишет Андрей П.

Часть людей убеждена, что в былые времена такую картину было сложно себе представить, потому что подобные похороны вызвали бы возмущение большей части мира. Теперь же мы видим, как Россия открыла глаза на действительность и поняла, что она оказалась в полном одиночестве.

«Вот где позор для Украины, так действительно позор. Пособников фашистов хоронит президентский полк. Ну, Европа, конечно, этого не заметит, они замечают только, когда в Белоруссии и в России задерживают преступников. Для Запада они борцы за свободу, даже если призывали убивать и воевали вместе с нацистами», — написал Геннадий Г.

Ряд комментаторов указали на то, что пытаться объяснить подобные похороны очень тяжело в стране, народ которой понёс огромные жертвы в результате нападения нацистских захватчиков.

«Президентский полк президента-еврея сопровождает торжественно эсэсовца, который истреблял его народ. Это адекватному человеку просто не понять», — считает Айдар М.

Украинские националисты
Украинские националисты
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Отдельные граждане пришли к выводу, что руководству нашей страны пора заканчивать вести диалог с Украиной. Люди убеждены, что только полный разрыв отношений с этим нацистским государством позволит России свободнее дышать.

«Нам в их политику лезть не надо. Чем мы больше лезем, тем они придумывают то, что нас раздражает. Это и было задумано Западом. Нам просто надо прекратить экономические и политические связи с этой неадекватной страной, мотивируя тем, что она проповедует фашизм. Или у наших так называемых бизнесменов деньги не пахнут? Получается, что они иуды, продаются за 30 серебряников», — поделился своим мнением Эдуард Б.

Напомним, 14 мая депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в Telegram, что в Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина».