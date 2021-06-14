14 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:17 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Максима Бужанского о том, что в Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина», вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»И куда смотрели КГБ, ФСБ? Почему эта тварь подохла в глубокой старости и своей смертью?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи отметили, что, судя по всему, советские спецслужбы упустили из виду нацистских преступников, которых их последователи теперь торжественно и с чувством гордости хоронят.

«К сожалению, не всех нацистских преступников — ублюдков удалось отловить и повесить своевременно. Их последователи оставшихся хоронят сейчас», — заметил Пётр М.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина». 1944

Некоторые комментаторы считают, что данные похороны можно смело отнести к непоколебимым доказательствам присутствия откровенных нацистов в современной украинской власти.

«Ну что сказать? Действительно, нацики у власти хоронят фашистское недобитое дерьмо. И пусть где-нибудь еще на открытой площадке скажут, что у них нет фашистов», — пишет Андрей П.

Часть людей убеждена, что в былые времена такую картину было сложно себе представить, потому что подобные похороны вызвали бы возмущение большей части мира. Теперь же мы видим, как Россия открыла глаза на действительность и поняла, что она оказалась в полном одиночестве.

«Вот где позор для Украины, так действительно позор. Пособников фашистов хоронит президентский полк. Ну, Европа, конечно, этого не заметит, они замечают только, когда в Белоруссии и в России задерживают преступников. Для Запада они борцы за свободу, даже если призывали убивать и воевали вместе с нацистами», — написал Геннадий Г.

Ряд комментаторов указали на то, что пытаться объяснить подобные похороны очень тяжело в стране, народ которой понёс огромные жертвы в результате нападения нацистских захватчиков.

«Президентский полк президента-еврея сопровождает торжественно эсэсовца, который истреблял его народ. Это адекватному человеку просто не понять», — считает Айдар М.

Украинские националисты spoilt.exile

Отдельные граждане пришли к выводу, что руководству нашей страны пора заканчивать вести диалог с Украиной. Люди убеждены, что только полный разрыв отношений с этим нацистским государством позволит России свободнее дышать.

«Нам в их политику лезть не надо. Чем мы больше лезем, тем они придумывают то, что нас раздражает. Это и было задумано Западом. Нам просто надо прекратить экономические и политические связи с этой неадекватной страной, мотивируя тем, что она проповедует фашизм. Или у наших так называемых бизнесменов деньги не пахнут? Получается, что они иуды, продаются за 30 серебряников», — поделился своим мнением Эдуард Б.

Напомним, 14 мая депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в Telegram, что в Киеве военнослужащих президентского полка отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина».