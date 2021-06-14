Киев, , 20:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к стране такие же требования, как к другим государствам, которые кредитует фонд.

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, фрагменты из которого опубликованы сегодня, 14 июня.

Зеленский пояснил, что «несправедливость» состоит в том, что Украина восьмой год пребывает в состоянии войны и, соответственно, вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

«Нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими, потому что у нас есть усложненность, потому что идет война», — отметил он.

Вместе с тем, он признал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, ведь к программе привязаны другие программы финансовой поддержки. Резюмируя, Зеленский заявил, что власти Украины обязательно сделают все, что пообещали фонду.

ИА REGNUM напоминает, что в июне в МВФ отметили некоторый прогресс Украины в выполнении требований фонда, однако заявили, что для получения следующего транша Киеву нужно сделать больше. Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества на $5 млрд в июне прошлого года, и Киев сразу получил первый транш в $2,1 млрд. После этого стороны никак не могут договориться о продолжении сотрудничества.