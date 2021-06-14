Сургутский район, Югра, 14 июня, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Югре десятилетний школьник из Сургутского района установил мировой рекорд по отжиманию среди детей. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Пресс-служба администрации Сургутского района Ильман Хаджимурадов

Ильман Хаджимурадов из посёлка Фёдоровского Сургутского района за один подход смог отжаться 5713 раз, тем самым установив мировой рекорд среди детей. Предыдущий рекорд принадлежит 10-летнему мальчику из Грозного, который отжался 4784 раза.

По условиям процедуры, отжимания нужно было сделать в один подход, не отрывая рук от пола, в нижней точке угол должен был составлять 90 градусов. Ильман Хаджимурадов отжимался 3,5 часа. По окончанию заявил, что свою победу посвятил родителям и тренеру Амару Асадову.

«Знаю, что Ильман очень долго готовился к этому событию. Несмотря на свой юный возраст он поставил перед собой очень высокую планку, поэтому болел, переживал за него и за его тренера», — поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Тренер Амар Асадов сообщил, что к победе его подопечный шёл упорно, тренируясь ежедневно. Бегали по 15−20 километров каждый день, отжимались по три тысячи повторений. Установление рекорда транслировалось по интернету в группе «Район спортивных событий» в социальной сети «Вконтакте». В офлайне, в зале спорткомплекса «Жемчужина», Ильмана поддерживали земляки. У спорткомплекса прошёл флешмоб, в котором приняли участие около 100 человек. Рекорд стал праздником для сургутян.

«Мальчуган, которому всего 10 лет, он нас собрал сегодня, чтобы показать, на что способны наши обычные ребятишки. Сейчас глядя на него мальчишки и взрослые будут приходить на стадионы отжиматься, подтягиваться и просто приобщаться к спорту», — прокомментировал событие директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 10 июня 2021 года обладатель титулов «Самый сильный человек Югры» и «Самый сильный человек Тюменской области»Максим Гамецкийустановил рекорд России, сдвинув 40-тонный самолет.