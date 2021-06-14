Вашингтон, 14 июня 2021, 19:39 — REGNUM Страны Североатлантического альянса призвали Россию перестать обозначать Чехию и США как «недружественные государства». Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита альянса.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в список недружественных к России иностранных государств вошли США и Чехия. 13 мая его утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для того, чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран, Вашингтон должен прекратить враждебную политику в отношении нашей страны.
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