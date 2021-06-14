Киев, , 19:29 — REGNUM Украина в будущем станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ), говорится в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов альянса по итогам их саммита в Брюсселе.

Именно в такой трактовке итоги саммита, состоявшегося 14 июня, подводят центральные украинские СМИ.

В частности, НАТО подтверждает принятое еще в 2008 году решение на саммите в Бухаресте, что Украина станет членом альянса, при этом ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса.

СМИ указывают, что этот «прорыв», поскольку в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины.

Кроме того, решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ, и проводить дальнейшие «широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы», как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах.

ИА REGNUM напоминает, что в мае бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предположил, что в течение президентского срока Джо Байдена Украина сможет получить ПДЧ НАТО. Позже стало известно, что НАТО «заморозило» вопрос ПДЧ для Украины из-за истерии в Киеве по данному вопросу.