Киев, , 19:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с лидером России Владимиром Путиным для «активизации мирных переговоров».

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, фрагменты из которого 14 июня публикует офис президента Украины.

Зеленский пожаловался западным СМИ, что российская сторона затягивает проведение такой встречи без понятных причин.

«Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки», — сказал он.

Также в интервью президент Украины отметил, что Российская Федерация медленно отводит свои войска от границы:

«То есть, сегодня мы, к большому сожалению, должны быть готовы к осложнениям в любой день».

ИА REGNUM напоминает, что ещё в апреле, после ряда громких заявлений из Киева, президент Путин заявил, что в Москве готовы принять Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений в любое время. Вместе с тем, по его словам, для обсуждения ситуации в Донбассе президенту Украины надо обращаться в Донецк и Луганск, а не в Москву. В ответ в Киеве заявили, что таким образом Путин «фактически согласился» на встречу с Зеленским.