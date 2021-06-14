Дамаск, , 18:58 — REGNUM В районе города Африн на севере Сирии начались столкновения между курдскими отрядами самообороны и турецкими военными, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на источник.

«Идут ожесточённые столкновения между турецкими войсками, расположенными в районе Африна, и отрядами курдского объединения Сирийских демократических сил, расположенными в деревнях на севере провинции Алеппо», — сказал источник агентства.

Отмечается, что в боевых действиях задействована тяжелая артиллерия. Данные о жертвах уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в результате обстрелов местной больницы в сирийском городе Африн погибли по меньшей мере 13 мирных жителей. В министерстве обороны Турции обвинили в инциденте Рабочую партию Курдистана.

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