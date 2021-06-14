Москва, , 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отвечает «терпеливо и исчерпывающе» на вопросы американских журналистов. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Президент (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) очень хорошо знает американских журналистов, — отметил представитель Кремля, рассказывая об отношении Путина к интервью американскому телеканалу NBC. — … Относится ровно, отвечает на все вопросы терпеливо и исчерпывающе».

Песков напомнил, что российский лидер не раз давал американским журналистам интервью за все эти годы.

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