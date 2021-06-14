14 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от Белого дома определённости относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) НАТО.

Оксана Переможенко, , 19:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский требует от Белого дома определённости в вопросе о предоставлении Украине плана её действий по членству (ПДЧ) НАТО. Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, фрагменты из которого 14 июня цитируют украинские СМИ.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно источнику, Зеленский напомнил о сохранении военной угрозы со стороны России для Украины и отметил, что хочет услышать четкое «да» или «нет» именно от президента США Джо Байдена по поводу ПДЧ НАТО.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в социальной сети Facebook. Также заявление украинского президента оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие отметили, что подобными заявлениями украинские политики и, прежде всего, президент страны, позорят Украину на международном уровне, так как в дипломатии отсутствует ответ «нет».

"Ну сколько можно уже одно и то же выпрашивать? Не противно унижаться?» — не понимает Наталья М.

«Всё правильно делает Зеля… Лучше быстрей обломаться, чем ждать у моря погоды…» — добавил napo1eon.

«Он не… [устал] каждую неделю выступать в СМИ и ныть о НАТО? Если вдруг вступит когда-то, кстати, о Донбассе можно забыть окончательно…» — пишет Vinni.

«У него какая-то манечка с этим НАТО. Ему говорят сотый раз… [нет], а он сто первый раз спрашивает снова», — отметил один из читателей.

«Клоун в обмен на обещания про НАТО сдаст магистральную ГТС в руки США», — добавил Александр.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот это уровень… Может, это последствия от ковид-вакцины?! Ну нельзя же за год стать таким болваном???» — не понимает читатель под псевдонимом Vital Forse.

«Да Штаты давным-давно уже просто обязаны перенести ФРС (Федеральную резервную систему. — О. П.) на Украину и печатать доллары прямо в незалежной», — иронизирует Koрифей.

«По-моему, мы только деградируем… А такие страны не нужны в НАТО», — добавил Владислав Я.

«Вы только посмотрите, уже «глубокой озабоченности», словесной «поддержки» и резиновых лодок с холодильником им мало…» — пишет Валерий О.

«А Зеленский всё надеется, что нас везде ждут с распростёртыми руками», — написал Олег Г.

«Такое ощущение, что он над нами просто издевается… Он же и сам понимает, что никто ему не скажет «нет», — добавил Слава Я.

«Они еще на колени станут, чтобы в НАТО взяли…» — отметила Анастасия П.

«Забавно мыслит Зе, он реально думает, что ему дадут ответ?» — не понимает Инна З.

«Над такой властью, пожалуй, можно только посмеяться, как и над их профессионализмом», — отреагировал Станислав П.

«Из Зе такой же дипломат, как с него же президент, то бишь никакой», — отметил Ростислав М.

«А самое обидное, что нас воспринимают в мире по тому, как представляет Зеленский…» — добавил Давид В.

«Такие вопросы публично не задают!» — отреагировал Lesha I.

«Для президента дипломатия — как тёмный лес», — пишет Наталья О.

«Я думаю, что над нами уже все страны смеются», — считает Алла К.

«Байден его такими темпам просто пошлет», — написал Гена Л.

«Опять опозорил нас. То он, то [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба…» — отреагировала Лариса Л.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Вот такой гарант, который уповает только на решения где-то там на Западе», — отметила Анастасія К.

«Интересно, нас распилят вдоль или поперёк, или все-таки по диагонали… после саммита в Женеве?» — поинтересовался Александр К.

«Ну если он нас хотел опозорить, то у него это прекрасно получилось, так держать, так сказать», — добавила Ольга Алексеевна П.

«Мало ли шо оно хочет», — написал Женёк П.

«Считаю, что если Байден так и не даст ответ — светит ли Украине НАТО, Владимир Зеленский должен вызвать его на дебаты на стадион», — иронизирует в своем телеграм-канале украинский журналист Владимир Полуев, делая отсылку к дебатам Порошенко и Зеленского перед вторым туром голосования на выборах президента Украины в 2019 году.

«Глупыш никак не поймет, что дипломатия — это умение не говорить «нет». Глупо требовать прямого «нет»… не скажут. В этом мире каждый сам должен всё понимать и играть по правилам. Становиться субъектным…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Михаил Чаплыга.