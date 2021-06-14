Москва, , 18:07 — REGNUM Китай не представляет угрозу для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого обнародован 14 июня на сайте Кремля.

«У нас (России — прим. ИА REGNUM) с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали, — сказал глава государства. — Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям».

Путин напомнил, что Китай, в отличии от США, не объявляет Россию врагом.

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) не считаем, что Китай представляет для нас угрозу, — сказал глава государства. — Это дружественная страна».

По его словам, по уровню товарооборота за предыдущий год Китай вышел на первое место с Европой, а по паритету покупательной способности экономика Китая стала больше экономики США.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США могли бы сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, вопросу гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействию в Арктике и в ряде других сфер.

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