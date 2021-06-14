Москва, , 17:47 — REGNUM После ухода Владимира Путина с поста президента России ситуация в стране не обрушится. Об этом заявил сам глава государства в интервью телеканалу NBC, текст которого обнародован 14 июня на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в 2000 году Россия балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, уровень ВВП страны «упал ниже плинтуса», золотовалютные резервы страны составляли всего $12 млрд, а количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим.

По его словам, в настоящее время ситуация в стране абсолютно другая, несмотря на наличие проблем.

«Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек, — сказал Путин. — И почему всё это должно рухнуть, что ли?»

По его словам, разные люди, с разными взглядами, могут появляться на политической сцене в стране, что в целом хорошо. Президент России добавил, что если он увидит преданного стране человека с конструктивными взглядами, который готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь», сделает всё, чтобы «такие люди были поддержаны».