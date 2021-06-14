Вашингтон, 14 июня 2021, 17:38 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой свои планы на саммит Россия — США, который пройдет в Женеве 16 июня. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» состоятся переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Обмен заключенными — одна из возможных тем на переговорах, однако не первостепенная.
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