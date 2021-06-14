Москва, , 17:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление страны.

В интервью американскому телеканалу NBC российский лидер подчеркнул, что его судьба неразрывно связана с судьбой России.

Глава государства также заявил, что власти страны будут выявлять всех, кто идет против закона и действует в ущерб ее имиджу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Российский лидер также выразил готовность сделать все, чтобы поддержать преемника на своем посту, независимо от его личных отношений, при условии, что этот человек будет всецело предан России.