Киев, , 17:09 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева приговорил двух бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» к трем годам лишения свободы по делу о разгоне протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года (столкновение, с которого началась акция протеста, закончившаяся государственным переворотом зимой 2014 года).

Вердикт был оглашен сегодня, 14 июня, сообщают украинские СМИ.

Приговор получили бывшие силовики Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь, им также запретили на 3 года занимать любые должности в правоохранительных органах. Прокурор просил для обвиняемых 6 лет лишения свободы, но суд в своем вердикте частично не учел квалификацию о действиях в составе организованной группы и исполнение преступного приказа. При этом суд признал Мохоня и Эйсмонта виновными в превышении служебных полномочий, совершенное группой лиц, сопровождавшееся насилием или угрозой насилия; а также в служебном подлоге.

Также в ходе обсуждения адвокаты отмечали, что это первый реальный приговор экс-беркутовцам по делам Майдана. Обвиняемые имеют 30 дней на обжалование приговора в апелляционной инстанции.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время Святошинский районный суд Киева рассматривает производствав отношении экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о расстреле участников акций протестов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.