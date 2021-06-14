Минск, , 17:05 — REGNUM Основателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича, ранее задержанного в Минске, никто не бил. Об этом, как сообщает агентство БЕЛТА, заявил 14 июня он сам на пресс-конференции в Минске.

«У меня нет никаких жалоб, — сказал Протасевич. — Никто меня не бил».

Протасевич также добавил, что он чувствует себя прекрасно.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что у западных стран есть явное нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair.

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