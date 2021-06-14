Москва, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что он ничего не знал о ситуации с экстренной посадкой рейса авиакомпании Ryanair в Минске.

Глава государства в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что он не одобряет, но и не осуждает решение президента Белоруссии Александра Лукашенко посадить борт Ryanair в Минске.

Российский лидер также отметил, что у него нет оснований не верить Лукашенко в ситуации с посадкой рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданкой РФ Софьей Сапегой, задержали.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.

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