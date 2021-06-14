Киев, , 16:54 — REGNUM На Украине государственная компания «Укрпочта» ввела в обращение почтовый блок, посвященный достопримечательностям Севастополя.

Об этом говорится в сообщении «Укрпочты», обнародованном сегодня, 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что блок, посвященный Севастополю, вышел в серии «Красота и величие Украины». Он содержит четыре художественные марки: «Балаклавская бухта», «Севастополь. Набережная», «Херсонес Таврический», а также «Памятник затопленным кораблям». Тираж блока составляет 20 тыс. экземпляров, номинал каждой марки 11 грн (примерно $0,35).

Ранее в серии «Красота и величие Украины» уже был выпущен блок про Крым с почтовыми марками «Аю-Даг», пгт Гурзуф. Южный берег Крыма», «г. Бахчисарай. Ханский дворец», «Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе».