Таллин, , 16:40 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что в своем выступлении на мероприятии премьер сконцентрирует внимание на современных вызовах европейской безопасности.

«Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для Североатлантического союза. НАТО должна продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это требует как ресурсов, так и новых решений», — заявила премьер-министр Кая Каллас перед саммитом.

По ее мнению, коллективная оборона — важнейшая задача НАТО, поэтому в общих интересах военного альянса подтвердить в ходе саммита единство Североатлантического союза и добиться того, чтобы союзники одинаково понимали угрозы, с которыми сталкивается Североатлантический союз.

В рамках саммита НАТО премьер-министр Кая Каллас также выступит на форуме NATO2030, посвященном будущему НАТО, где вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выступит в группе по трансатлантическому сотрудничеству.