Минск, , 16:39 — REGNUM Создатель влиятельного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил14 июня на пресс-конференции в Минске, что обнаружил слежку за собой не только в аэропорту Афин перед вылетом в Вильнюс. По его словам, следили за ним давно, и он не уверен, что это делали сотрудники спецслужб Белоруссии.

«Слежка за мной была как на территории Варшавы, так и на территории Вильнюса», — сообщил Протасевич в ходе пресс-конвенции.

Он пояснил также, что не утверждал однозначно, что за ним в Греции следили сотрудники КГБ Белоруссии. Также он сообщил, что после приземления самолёта Ryanair не виделся со своей подругой Софией Сапегой, которая также была задержана 23 мая и тоже взята под стражу.

Роман Протасевич заверил всех с своей искренности при ответе на вопросы белорусского пропагандиста Марата Маркова, который снял с новым узником СИЗО КГБ очередной фильм (предыдущий — с Юрием Воскресенским). По словам Протасевича, он готов подтвердить достоверность каждого своего слова из того интервью.

Ответы Протасевича шокировали представителей прозападных СМИ, приглашённых на пресс-конференцию в государственный «Белпрессцентр». Одна из них пожалела Протасевича, который после этого в очередной раз опроверг слухи о применении к нему пыток.