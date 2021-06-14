Киев, , 16:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины. Об этом 14 июня сообщается на сайте украинского лидера.

В сообщении говорится, что важность четкой перспективы членства в военном блоке для Украины, которая идет «по пути реформ в условиях сложных вызовов в сфере безопасности», отметил Зеленский.

«Глава государства (Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) отметил важную роль британского председательства в «Группе семи» и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что нормализации отношений между Россией и США не будет, пока Москва не «изменит поведение» на международной арене.

Читайте также: Джонсон считает, что Байден даст «жесткие сигналы» Путину