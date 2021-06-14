Киев, , 16:34 — REGNUM Правительство Украины в этом году планирует начать «трансформацию угольных регионов», т. е. по сути ликвидацию государственных шахт.

Об этом на конференции 14 июня объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что для этого в Киеве хотят создать соответствующий фонд с привлечением международных партнеров, но не уточнил, кто будет дотировать процесс и на какие суммы Украина рассчитывает.

«Уже в этом году мы планируем начать трансформацию угольных регионов при поддержке европейских партнеров… Трансформация угольных регионов была заложена в экономическую стратегию Украины, уже создан координационный центр и начал работу секретариат энергетического партнерства», — заявил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский заключил очередную «многообещающую» сделку с ЕС, в рамках которой намерен закрыть все украинские шахты и оставить на произвол судьбы сотни тысяч украинских шахтеров. В итоге, как считают политологи, Украина вскоре останется без угля и без шахт, а сами горняки могут выступить мощным политическим фактором. В 2013 году добыча угля в стране составляла 83,5 млн т, а в 2019 году упала до 31,21 млн т, и продолжает снижаться далее.