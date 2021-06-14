Минск, , 16:24 — REGNUM «Была угроза, что «Нехта» пойдёт по пути «Хартии́97» — станет более жёлтым, будет втянут в политические игрища», — заявил 14 июня на пресс-конференции в Минске узник минского сизо КГБ Роман Протасевич, поясняя, почему вышел из состава администрации популярного оппозиционного телеграм-канала.

Уходя из проекта и выезжая из Варшавы, он надеялся, что примкнёт к команде Светланы Тихановской в Вильнюсе и станет «её личным фотографом», сообщил Протасевич. Однако рейс «Афины-Вильнюс» завершился для него в минском аэропорту.

После этого Протасевич дал четырёхчасовое интервью Марату Маркову — руководителю гостелеканала «ОНТ». В ходе пресс-конференции узник КГБ подтвердил «каждое слово в том интервью».

«Я не изменил своим политическим взглядам, — сказал Протасевич. — Я не будут политическим сторонником президента. Я его уважаю за то, что он сумел выстоять перед тем натиском, который начался прошлым летом и продолжается до сих пор».

Протасевич подчеркнул: «Я никогда не преследовал интересы другой страны».

«Вы не верите, что я говорю искренне? Если не верите — так и скажите», — сказал Протасевич, обращаясь к представителям оппозиционных прозападных СМИ.

Одна из присутствующих пожалела его. В ответ он сообщил, что понимает, за какие преступления ему придётся отвечать.

Протасевич обвиняется по трём статьям УК Белоруссии. Его подруга София Сапега тоже проходит по уголовному делу в качестве обвиняемой, и, как сообщили белорусские силовики в ходе пресс-конференции, давно была в оперативной разработке.