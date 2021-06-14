Киев, , 16:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский требует от Белого дома определённости относительно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) НАТО.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, фрагменты из которого 14 июня цитируют украинские СМИ.

Согласно источнику, Зеленский напомнил о сохранении военной угрозы со стороны России для Украины и отметил, что хочет услышать четкое «да» или «нет» именно от президента США Джо Байдена по поводу ПДЧ НАТО.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения ПДЧ НАТО, и теперь настало время конкретных решений от альянса.

Позиция НАТО, в свою очередь, заключается в том, что лидеры альянса на саммите подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, но не будут обсуждать никаких сроков и никаких дат.