Минск, , 16:09 — REGNUM В ходе состоявшейся14 июня на пресс-конференции в Минске узник минского СИЗО КГБ Роман Протасевич завил, что Александр Лукашенко его не избивал и со следователями из ЛНР он не беседовал. Протасевич также отказался называть фамилию «российского олигарха», о котором он рассказал в интервью белорусскому гостелеканалу во время содержания в следственном изоляторе.

«Меня никто не принуждает», — сказал он, комментируя собственное интервью белорусскому гостелеканалу. Поротасеаич также отметил, говоря о скандальном интервью: «Это было моё собственное желание».

Со следствием он решил сотрудничать добровольно, добавил Протасевич.

«Моя совесть абсолютно чиста, — сказал он. — Я никого не предаю, я никого не сдаю, я сотрудничаю со следствием».

Протасевич сообщил также, что дела у бежавшего в Варшаву бывшего белорусского чиновника Павла Латушко обстоят «очень плохо». Он отметил, что Латушко польские власти предъявили некий ультиматум.