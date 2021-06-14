Минск, , 16:02 — REGNUM «Я чувствую себя прекрасно, никто меня не бил, пальцем не трогал. Никто не избивал», — заявил 14 июня на пресс-конференции в Минске узнике минского сизо КГБ Роман Протасевич.

Так он ответил на вопрос о том, избивал ли его Александр Лукашенко, и откуда у него следы на руках. Протасевич заявил: «Это смешно».

«Прошу не распространять слухи», — сказал он.

Протасевич отметил: «София (Сапега) стала заложником ситуации. А во-вторых — мои родители, которые сейчас в Польше».