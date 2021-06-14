Пенза, , 15:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом в губернаторы Пензенской области. Решение приняли участники второго этапа конференции регионального отделения партии.

В бюллетень для тайного голосования были внесены две кандидатуры: врио губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Олега Мельниченко и депутата Законодательного собрания региона Александра Ломовцева («Единая Россия»).

Обращаясь к делегатам региональной конференции, Олег Мельниченко поблагодарил их за оказанное доверие.

«Я, независимо от места моей работы, никогда не прерывал связь с Пензенской областью. И для меня значимо все, что происходит в регионе. Сегодня, когда Президентом России на меня возложены обязанности главы региона, уровень сложности поставленных задач очень высок», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко также отметил, что учтет предложения программы развития региона, разработанной Александром Ломовцевым.

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. На пост врио главы региона Олег Мельниченко был назначен 26 марта.

Напомним, 7 июня на региональной партийной конференции его избрали секретарем Пензенского регионального отделения «Единой России».

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