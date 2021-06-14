Москва, , 15:44 — REGNUM Американская сторона отказывалась от совместной работы с Россией в вопросах кибербезопасности, в свою очередь, российская сторона готова к такому сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC, фрагменты которого обнародованы 14 июня.

«Мы готовы сотрудничать с международными участниками, включая США. Это вы отказались от совместной работы», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью.