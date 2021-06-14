Минск, , 15:29 — REGNUM Россия и Белоруссия как учредители ООН лучше многих знают цену мира. Об этом 14 июня заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов в ходе переговоров с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

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Как сообщает белорусское официальное информагентство БелТА Лукьянов проинформировал спикера верхней палаты белорусского Нацсоборания, что Россия и Белоруссия не забывают свою историю. «Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу. Вместе мы сильны, а поодиночке слабее», — пояснил дипломат.

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«Белоруссия понесла колоссальные жертвы в Великой Отечественной войне. Этот каток прошел по белорусской земле, — сказал посол России. — Не принимают нас, славян. И я говорю не про нашу загадочную русскую душу. Или еще что-то. Мы на самом деле очень простые. Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески. Если это дружба и поддержка. Но когда это все через губу или через колено. Когда нам указывают, мол, вы вначале условия выполните, а потом мы вас по головке погладим — этот период в новейшей российской истории мы уже прошли. Нам не нужно обострение, санкции, внутреннее давление и все остальное. Наша задача, как и у любого нормального государства, — обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан. Это фундамент безопасности каждого государства».

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