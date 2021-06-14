Москва, , 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный находится в колонии на таких же условиях содержания, как и все другие заключенные. Он рассказал об этом в интервью NBC, фрагменты которого обнародованы 14 июня.

«К нему (Навальному — ИА REGNUM) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня в пресс-службе Московского городского суда сообщили, что «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, признанная иностранным агентом), «Фонд защиты прав граждан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, признанная иностранным агентом) и движение «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, признанная иностранным агентом) были признаны экстремистскими организациями в России.

Напомним, 2 февраля текущего года Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.