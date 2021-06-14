Минск, , 15:16 — REGNUM «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей. С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые у нас есть, мы решали более эффективно на благо наших народов и наших стран», — заявила 14 июня председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время переговоров с российским послом Евгением Лукьяновым.

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По мнению Кочановой, Лукьянов хорошо знает Белоруссию, поэтому его «работа в качестве посла придаст новый импульс нашим отношениям и сложившийся уровень нашего сотрудничества будет приумножен». Как сообщает белорусское официальное информагентство БелТА, спикер верхней палаты Нацсобрания высказала высокую оценку нынешнего политического диалога между Минском и Москвой «особенно в этот непростой период для наших стран», отметив «надежное плечо брата, соратника» и стратегического партнёра, с которым Белоруссия готова развивать любые отношения.

«В прошлом году из-за пандемии просел товарооборот. В этом году уже есть рост. Мы это видим. Что касается гуманитарной сферы, то здесь нужно отметить и взаимодействие наших молодежных организаций и министерств образования. Вообще-то у нас взаимодействуют все структуры, государственные и общественные», — сказала Кочанова.

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