Москва, , 15:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью. Он рассказал об этом в интервью NBC, фрагменты которого обнародованы 14 июня.

«Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин назвал обвинения в адрес российских хакеров или самой России в том, что это якобы они стоят за кибератаками в США, «фарсом» и указал, что такие обвинения являются бездоказательными.

«Нас обвиняли во всем чем угодно. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу, ни разу, ни единого раза, они не озаботились тем, чтобы представить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент США Джо Байден заявил, что он не знает, смогут ли они на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня достичь договоренности в вопросах кибербезопасности.