Минск, , 14:25 — REGNUM «Россия достигла значительных успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, усилила свои позиции на международной арене. Это сильная и прекрасная страна с тысячелетней уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием», — сказано в опубликованном 14 июня поздравлении председателя белорусского Совета Республики (верхней палаты Национального собрания) Натальи Кочановой в связи с отмечавшимся 12 июня Днём России.

Поздравление направлено председателям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Государственной Думы Вячеславу Володину, а также и зампреду Совета Федерации Юрию Воробьёву, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву российскому послу в Белоруссии Евгению Лукьянову.

«Н.Кочанова отметила, что белорусско-российское взаимодействие, которому мы придаем большое значение, с каждым годом наполняется новым содержанием. Конструктивные межпарламентские контакты, развивающиеся в духе взаимного уважения и дружбы, являются надежной основой для долгосрочного партнерства и способствуют более полной реализации потенциала двустороннего плодотворного сотрудничества», — сказано в официальном сообщении СР НС.

Отметим, 14 июня Кочанова провела переговоры с Лукьяновым, констатировав, что «нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство». По мнению Натальи Кочановой, миссия Евгения Лукьянова может быть более успешной, чем Михаила Бабича.

Ранее на эту тему: Лукашенко обвинил Бабича и «Незыгаря» во вмешательстве в белорусские выборы