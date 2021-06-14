Киев, , 14:23 — REGNUM На Украине сравнительно состоятельные респонденты чаще готовы голосовать за нынешнего президента Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко, а менее состоятельные — за экс-премьера Юлию Тимошенко и одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом говорится в комментарии социологов к результатам президентского рейтинга, представленного сегодня, 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что Зеленского практически равномерно поддерживают во всех регионах. Лишь на востоке страны его рейтинг немного проседает — 15% — но это не существенно, заявляют они. Для сравнения — Порошенко — поддерживают 20% жителей запада и только 4% избирателей юга Украины, также только 3% поддержки на юге у Тимошенко. В свою очередь, у Юрия Бойко всего 2% в западных регионах.

В комментарии говорится, что старшие люди чаще поддерживают Бойко и Тимошенко, младшие — Зеленского, а вот Порошенко примерно одинаково поддерживают в разных возрастных группах.

Что касается языкового критерия — среди украиноязычных значительно большую поддержку имеет Порошенко, а среди русскоязычных — Бойко. При этом у Зеленского и Тимошенко немного выше поддержка среди украиноязычных респондентов, но эти различия не так велики, как у Порошенко или Бойко, подчеркивают эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что по данным соцопроса, Зеленский уверенно побеждает как в первом, так и во втором туре президентских выборов на Украине, если бы они состоялись в мае. Стоит отметить, что 15,6% опрошенных заявили, что вообще не хотят принимать участие в следующих президентских выборах, а еще 15,2% отметили, что не определились.