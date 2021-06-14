Киев, , 14:08 — REGNUM У украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» есть план относительно проекта «Северный поток-2», который состоит в том, чтобы вместе с исполнительной властью США остановить работу газопровода.

Об этом 14 июня заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Менеджер напомнил, что ранее он посетил США, и во время этого визита встречался с представителями Белого дома, Конгресса и Госдепа для переговоров «СП-2». Витренко по итогам визита констатировал «положительные тенденции».

«Мы, например, слышали господина Блинкена, его выступление перед комитетом по международным вопросам в Конгрессе, где он прямо сказал, что администрация будет рассматривать вопрос снятия ограничений на наложение санкций… Также они рассматривают вопрос наложения сертификационных санкций, которые сделают невозможной сертификацию «Северного потока-2»», — пояснил представитель Киева суть «положительных тенденций».

Кроме того, глава «Нафтогаза» заявил, что некоторые конгрессмены убеждают администрацию США в отношении применения санкций и рассматривают «план Б» — принятие неких дополнительных законов, которые заставят Вашингтон наложить на проект санкции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти Украины назвали несколько условий, при выполнении которых они не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток-2», а также заявили о готовности начать переговоры о компенсации Киеву за реализацию проекта.