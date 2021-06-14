Белград, , 13:58 — REGNUM Администрация социальной сети «Фейсбук» закрыла группу «Русофилы», которая в сербском сегменте сети существовала с 2013 года и насчитывала более 20 000 пользователей.

С 10 июня для пользователей сети возможность просмотра и публикации объявлений в группе закрыта. Ее администратор Миле Байшев считает, что основная причина заключается в том, что «группа была слишком прорусской для Фейсбука».

«Мы несколько раз получили предупреждения, что администраторы группы допустили публикацию объявлений, которые не соответствуют стандартам сети «Фейбсук». Мы не пропагандировали экстремизм ни в какой форме. Просто они посчитали, что мы слишком прорусские для них. Эта дежурная фраза всего лишь оправдание их действий. Борьба против «злокачественного влияния России» — вот вам и причина», — рассказал Байшев ИА REGNUM.

Напомним, что ранее против «злокачественного российского влияния» на Балканах планировали бороться службы кибербезопасности в составе НАТО вместе с экс-правительством Черногории.